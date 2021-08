Lokführer-Streik in Deutschland bis 7. September

Erneut Zugausfälle und Verspätungen für Fahrgäste, diesmal noch länger: Im festgefahrenen Tarifstreit bei der Deutschen Bahn ruft die Lokführergewerkschaft GDL zu einer dritten Streikwelle auf. Der Ausstand soll im Personenverkehr am Donnerstag um 2 Uhr früh beginnen und bis Dienstag, 7. September, 2 Uhr, dauern, wie Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt erklärte.