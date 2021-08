Messerangriff auf Frau (65) in Klosterneuburg

Bei einer Messerattacke in Kierling in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Samstagabend eine 65-Jährige schwer verletzt worden. Es bestehe Lebensgefahr, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Als Tatverdächtiger wurde der Ehemann (62) des Opfers festgenommen. Der Beschuldigte und das Opfer sind laut Baumschlager pakistanische Staatsbürger.