Warum die Jugend über die Stränge schlagen muss

Seitdem am 22. Juli die 2G-Regel in der Nachtgastronomie eingeführt wurde, kann von Spontaneität keine Rede mehr sein - zumindest für jene, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. „Früher sind wir abends einfach weggegangen und haben spontan entschieden, was wir machen. Jetzt kann es sein, dass manche von uns nach Hause gehen müssen, weil sie nicht geimpft sind oder keinen PCR-Test haben. Die anderen ziehen weiter“, erzählt Elisa M. (Name von der Redaktion geändert). Die 23 Jahre junge Feldkircherin ist nicht geimpft und steht somit fast jede Woche vor der Entscheidung: PCR-Test ja oder nein? Sie habe sehr wohl darüber nachgedacht, sich impfen zu lassen, dann wäre es nämlich, wie sie sagt, „wesentlich unkomplizierter“. „Doch ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. Und da ich ohnehin davon ausgehe, dass im Herbst wieder alles schließen muss, habe ich mir gedacht, dass ich die paar Wochen auch mit PCR-Tests durchkomme.“ Eine andere Option wäre es, zuhause zu bleiben.