Virologin befürchtet neuen LD: Hat sie recht?

Obwohl genug Impfstoff vorhanden wäre, haben sich bislang nur rund sechs von zehn Bürgern gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Diese Impfmüdigkeit und die hochansteckende Delta-Variante machen sich auch an der Kurve der Neuinfektionen bemerkbar - im Vergleich mit dem vergangenen Jahr ist die Anzahl an neuen Fällen auf weitaus höherem Niveau. Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer zeichnet daher eine düstere Prognose für die nächsten Wochen: „Wenn die Welle nicht bald abflacht, werden wir um einen Lockdown nicht herumkommen.“ Was ist die Prognose unserer Community? Steht uns ein neuer Lockdown bevor? Wir sind auf Ihre Meinungen zu unserer Frage des Tages gespannt!