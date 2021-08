Was tun Sie für eine bessere Sportkultur in OÖ?

Manfred Haimbuchner, FPÖ: „Sport leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zum individuellen Wohlbefinden und der kollektiven Gesundheit der Bevölkerung. Vor allem Kindern muss ein breites und leistbares Sportangebot zur Verfügung stehen, damit sie möglichst frühzeitig die Freude an Bewegung entdecken können. Wer im Kindesalter sportlich ist, bleibt es meist ein Leben lang. Ich setze mich daher unter anderem für die finanzielle Förderung der oberösterreichischen Turnvereine und eine tägliche Bewegungseinheit in Bildungseinrichtungen ein. So bleiben wir als Gesellschaft fit und gesund.“