Nur noch getestet, geimpft oder genesen im Zug?

In einigen Branchen wird statt der 3G-Regel eine 1G-Regelung angedacht - 1G für geimpft; heißt, nur geimpfte Personen bekommen Zutritt zu gewissen Bereichen. Auch über eine verschärfte Maskenpflicht wird als Maßnahme diskutiert, die „Krone“ hat hierfür in einigen Branchen direkt nachgefragt. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt bis dato die Mundnasenschutz-Pflicht. Soll die Nutzung dieses Sektors auch nur geimpft, getestet oder genesen möglich sein? Wir sind auf Ihre Meinungen zu unserer Frage des Tages gespannt!