Köstliches wartet bei Buschenschenke „Kordesch“

Der „Flotte Dreier“ wird besonders gern genommen“, schmunzelt Sabine Malle, die mit Martin Kordesch die „Buschenschenke Kordesch“ in Hof bei Eberndorf betreibt. „Er besteht aus Sauerwurst, Rindfleisch und Sulze.“ Natürlich alles vom eigenen Hof und selbst gemacht, so wie es den Kriterien von „Gutes am Bauernhof“ entspricht. Sabine wartet auch mit etwas ganz Besonderem auf: „Es gibt jeden Tag frische Mehlspeisen wie Reindling, Nusspotize, Buchteln und Bauernkrapfen.“