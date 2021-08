Russland verschiebt seine Mondmission „Luna-25“

Die Mission war ursprünglich für den 1. Oktober geplant gewesen und wird auf Mai 2022 verschoben. Den Angaben zufolge arbeitet das Unternehmen NPO Lawotschkin derzeit am Landungssystem für die Sonde. Bei der Mission zum Südpol des Mondes sollen die dortigen Eisvorkommen untersucht werden. Bei „Luna-25“ handelt sich um die erste russische Mondmission seit den 1970er-Jahren. In gut zehn Jahren will Russland dann die ersten Kosmonauten zum Erdtrabanten schicken.