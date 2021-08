Weißhaidinger fix im Finale der Diamond League!

Vor dem letzten Quali-Meeting in Brüssel am 1. September (der Diskuswurf wurde in der belgischen Hauptstadt vorverlegt) führt Ceh mit 20 Punkten vor Olympia-Sieger Daniel Stahl (der in Budapest nicht am Start war) mit 16 Punkten und Weißhaidinger (14). Auch der Olympia-Zweite Simon Pettersson (SWE), in Budapest Vierter, hält bei 14 Zählern.