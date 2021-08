Billie Eilish überrascht Fans mit neuer Frisur

Von Grün zu Platinblond

Mitte März hatte sich die Teenie-Sängerin mit ihrer blonden Haarpracht selbst überrascht, wie sie in einem Interview mit „Vogue“ verriet: „Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der neue Look Scheiße aussehen wird. Doch es war die perfekte Transformation für mich!“ Eilish fühlte sich zum „ersten Mal richtig als Frau“ und zeigte sich zum ersten Mal mit aufreizenden Outfits statt mit weiten XXL-Klamotten in der Öffentlichkeit.