Wappen-Kuss: Alaba überraschte Bayern-Boss Hainer

„Ich war auch ein bisschen überrascht von der Aktion, nachdem er so lange bei uns war“, schildert der Präsident des deutschen Rekordmeisters im Gespräch mit „Bild“. „Aber so ist das Leben.“ So manch Bayern-Fan hatte im Netz von einem „ehrenlosen“ oder „ekelhaften“ Verhalten des Österreichers gesprochen. Ein Kuss auf das Wappen des neuen Klubs ist jedoch ein Bild, das man bei Präsentationen von Neuverpflichtungen immer wieder sieht.