Schwab weiter voll im Kampf um US-PGA-Tourkarte

Für Schwab geht es beim Auftakt-Event einer Dreier-Finalserie der Korn Ferry Tour um die US-PGA-Tourkarte 2021/22. Kommt der Steirer in der Gesamtwertung in die Top 25, winkt ihm die Tourkarte für die nächste Saison. Sollte dies gelingen, möchte der 26-Jährige künftig auch vorwiegend auf der US-PGA-Tour spielen. Am (heutigen) Samstag ist Schwab um 18.56 Uhr MESZ am Abschlag.