Tauziehen um Radarbox für Raserstrecke geht weiter

„Für die vom Bürgermeister in Aussicht gestellten Radarboxen im Wert von 150.000 Euro gibt es bis dato kein Budget, und es fehlt auch ein Gemeinderatsbeschluss“, ärgert sich Vizebürgermeister Markus Hein über Stadtchef Lugers Ankündigung. Der Freiheitliche geht davon aus, dass eine Aufstellung der Tempomessgeräte vor der Wahl am 26.…September gar nicht mehr möglich ist. „Was die SPÖ da betreibt, ist Populismus in Reinkultur. Es ist für jeden durchschaubar, dass auf diese Weise nur Stimmung vor dem Urnengang gemacht werden soll.“