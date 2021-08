Regierung attackiert Tsitsipas wegen Impfaussagen

Die Nummern eins bis vier haben am Donnerstag beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati das Viertelfinale erreicht. Angeführt von Montreal-Sieger Daniil Medwedew setzten sich auch Stefanos Tsitsipas, Olympiasieger Alexander Zverev und Andrej Rublew in ihren Achtelfinali im US-Bundesstaat Ohio durch. Tsitsipas sorgte allerdings abseits der Tennis-Courts in der griechischen Regierung für Unmut. Grund: Seine Einstellung gegenüber der Corona-Impfung.