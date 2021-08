ÖFB-Legionäre nehmen Kurs auf Conference League

Mourinho sieht, Spurs blamiert

Einen geglückten Einstand auf der Trainerbank seines neuen Vereins feierte Startrainer Jose Mourinho. Im ersten Pflichtspiel mit AS Roma ließ der Portugiese - anders als in der Vergangenheit - die erste Garnitur auflaufen und wurde mit einem 2:1-(0:0)-Erfolg bei Trabzonspor belohnt. Nuno Espirito Santo hingegen, der seine Tottenham-Startformation vom siegreichen Premier-League-Auftakt gegen Manchester City (1:0) an allen elf Positionen verändert hatte, wurde in seiner portugiesischen Heimat böse überrascht. 0:1 hieß es am Ende für den Champions-League-Finalisten von 2019 beim krassen Außenseiter Pacos de Ferreira.