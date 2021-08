Bombendrohung: „Patriot“ hielt US-Kapitol in Atem

Ein Mann hat die Polizei in der Nähe des US-Kapitols in Washington über Stunden hinweg mit einer Bombendrohung in Atem gehalten - und sich dann den Sicherheitskräften ergeben. Der 49-Jährige, der gegenüber den Einsatzkräften unter anderem von Patrioten und Revolution gesprochen haben soll, sei ohne Gegenwehr festgenommen worden, sagte der Chef der Kapitol-Polizei, Tom Manger, am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Es sei unklar, ob er in seinem Fahrzeug tatsächlich - wie von ihm behauptet - einen Sprengsatz gehabt habe.