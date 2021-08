Top-Winzer aus Perg unter den Besten Österreichs

„Wir wachsen in der Qualität, nicht in der Menge“, nennt Winzer Leo Gmeiner seine Strategie. Darum lässt er gerade einmal auf einem Hektar sandigem Boden des Mühlviertels Weinreben wachsen. „Die Stöcke sind jetzt 15 Jahre alt, wurzeln tief, wir haben immer einen vollen Ertrag.“ Das Potenzial seiner Weine hat er in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und mit ihnen bei Wettbewerben gepunktet.