Teuerung im Juli auf 2,9 Prozent angestiegen

Im Bereich Verkehr wurden auch Treibstoffe um 21,6 Prozent teurer. Schon im Juni belief sich das Plus für Sprit auf 21,4 Prozent. Auch Reparaturen von Autos und Co. verteuerten sich um 4,3 Prozent, gebrauchte Fahrzeuge kosteten um 3,8 Prozent mehr, neue um 2,8 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.