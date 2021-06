Wertverlust: Inflation frisst die Sparguthaben auf

Teuerung höher als im EU-Schnitt

Die Aussichten bleiben zudem düster, so Lehner, denn die Teuerung ist in Österreich auch noch höher als im EU-Schnitt. „Es liegt teilweise ein bisschen an der Messung der Preise, aber Hauptgrund ist der hohe Anteil an Dienstleistungen, die bei uns stärker hineinfließen.“ Das betrifft vor allem Tourismus und Gastronomie, wo z. B. Lohnerhöhungen kaum durch Effizienzsteigerungen ausgeglichen werden können.