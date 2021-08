Alkolenker (25) krachte in Stromverteilerkasten

Ein 25-Jähriger aus Steyr fuhr am Dienstag gegen 00.30 Uhr in Steyr von der Reitnerstraße kommend in Richtung Christkindlstraße. Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Straße ab. Dabei fuhr er frontal in einen Container und einen Stromverteilerkasten. Ein Alkomat-Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Der 25-Jährige blieb unverletzt.