Die Letzten: Mit Pechdraht und Schuhmacherpappe

Nicole ist Schuhmachermeisterin, hat sich aber auf orthopädische Maßschuhe spezialisiert und eine Zusatzausbildung gemacht. Als Kind, erzählt sie, sei sie immer am Schuhgeschäft des Herrn Kipping in der Bregenzer Kirchstraße vorbeigegangen. Da habe es so herrlich nach Leder geduftet. „Und Sie wissen ja: Frauen und Schuhe.“ So erklärt sie mir, wie es zu ihrer Berufswahl gekommen ist. Bei besagtem Herrn Kipping hat sie dann auch die Lehre absolviert. Mit etwas Glück konnte sie einem pensionierten Schuhmacher die alten Näh- und Ausputzmaschinen günstig abkaufen, und so legte sie los in ihrem kleinen Laden.