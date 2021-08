Der totale Fan-Wahnsinn auf dem Red Bull Ring!

Die Fan-Massen verwandeln das Areal rund um den Red Bull Ring in ein regelrechtes Tollhaus. Vor dem heutigen Grand Prix von Österreich ging das Partyvolk bereits an seine Belastungsgrenze. Der Kreativität der Tausenden Fans in puncto „Flüssigkeitszufuhr“ im Hochsommer ist keinerlei Grenze gesetzt.