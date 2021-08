Hoteliers locken Personal mit Luxus-Lodges

Zumindest im Kleinwalsertal sind die Zeiten vorbei, in denen die Saison-Arbeitskräfte aus Gastro & Co. in traurigen Bauten oder Kellerlöchern wohnen mussten. Tischlermöbel nach Maß, Regenwalddusche, exklusive Wellnessbereich-Nutzung und Vollpension in Bio-Qualität - die Betreiber des Vier-Sterne-Hotels „Chesa Valisa“ haben sich im Kampf gegen den immer dramatischer werdenden Fachkräftemangel etwas einfallen lassen und für ihr Personal moderne Lodges mit insgesamt 16 Wohnungen gebaut.