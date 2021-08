10.000 Wiener stehen kurz vor Rauswurf aus Wohnung

Vor allem Privatmieter in unsaniertem Altbau betroffen

Die Arbeiterkammer schätzt, dass alleine in Wien 10.000 Menschen vor der Zwangsräumung stehen. „Es sind vermehrt jene betroffen, die in unsanierten Altbauten zu privater Mieter wohnen“, weiß AK-Wohnexperte Thomas Ritt. Aber auch da gibt es Unterschiede. Je einkommensschwächer ein Bezirk ist, desto mehr Betroffene gibt es. „Im Genossenschaftsbau kommen Delogierungen weniger häufig vor“, erläutert Ritt weiter.