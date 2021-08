Top! Johanna glänzte in der Heimat in Silber

Der Grazer Mariahilferplatz war am Donnerstag Treffpunkt für Österreichs Kletter-Elite. Nach der Erfolgsmeldung mit Olympia-Bronze durch Jakob Schubert in Tokio strömten die Fans ins Zentrum der Landeshauptstadt und sahen den besten Boulderern des Landes bei den Staatsmeisterschaften bei ihrer spektakulären Arbeit zu. Hausherrin und Titelverteidigerin Johanna Färber zeigte mit Silber in der Heimatstadt auf.