„Bitte mit Eltern und Großeltern darüber sprechen“

Schon wieder gelang Gaunern ein Trickbetrug in Oberösterreich! Ganze 30.000 Euro übergab eine gutgläubige Pensionistin (78) aus Leonding am Mittwoch einer falschen Polizistin. Die Frau spielte dem Opfer am Telefon eine Notsituation vor – die Tochter hätte einen Unfall gehabt. Die Polizei warnt ständig vor dieser Masche.