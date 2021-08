Völlig verrückt! Was ist das für ein Einschlagen?

Die Tenniswelt rätselt. So etwas haben wohl noch die wenigsten gesehen. CoCo Vandeweghe hat bei einem ITF-Turnier in ihrer Heimat USA das Einspielen schlicht verweigert. Anders lässt sich wohl nicht beschreiben, was sie vor dem Spiel gegen Ekaterine Gorgodze auf dem Court veranstaltete: ein lustloses Geplänkel der Sonderklasse.