Pöltl kehrt in neuer Führungsrolle zu Spurs zurück

Jakob Pöltl wird in seiner sechsten NBA-Saison, der vierten bei den San Antonio Spurs, eine noch größere Rolle einnehmen. Die Texaner haben in den vergangenen Wochen nicht nur ihren Topscorer DeMar DeRozan an die Chicago Bulls abgegeben, sondern mit Patty Mills und Rudy Gay weitere Routiniers ziehen lassen. Es liegt auch an Pöltl, die Lücke zu füllen. Dessen ist sich der Wiener, der nach fast zwei Monaten Heimataufenthalt am Donnerstag in die USA zurückkehrt, bewusst.