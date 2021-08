Proben für Van Gogh-Musical am Traunsee

Noch mehr Stars

Die zweite Neuheit ist die Musical Frühling-Konzertedition. „Wir wollen speziell für Gmunden konzipierte Musical-Konzerte im Stadttheater anbieten“, so Olzinger. Den Startschuss hierzu gibt am 20. September Musical-Star Mark Seibert. Begleitet von erstklassigen Musikern wird er ein „sehr persönliches Programm aus Musical und Pop in neuer Interpretation präsentieren“, so Olzinger. Infos: Musical Frühling Gmunden