ÖVP-Bezirkschefs: „Stadt verweigert das Gespräch“

Stimmungslage in den Bezirken unterschiedlich

Zum Thema Parkpickerl gibt es zudem eine aktuelle Umfrage des Instituts „Triple M“ im Auftrag der Stadt unter 1000 Wienern. Ergebnis: Die größte Zustimmung zu gebührenpflichtigen Parkzonen gibt es innerhalb des Gürtels sowie in Simmerung und Favoriten. Jeweils 65 Prozent befürworten sehr oder eher die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung. Am niedrigsten ist die Zustimmung in Meidling, Hietzing und Liesing (50 Prozent) sowie in Floridsdorf und der Donaustadt (49 Prozent).