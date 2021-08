Muskulöser Hirscher trainiert nach Unfall wieder!

Auf und ab

„Up and down. I‘m pushing back!“, schrieb Österreichs Ski-Superstar in den sozialen Medien, zu Deutsch: „Auf und ab. Ich schlage (drücke) zurück“. Hinweisen wollte er damit wohl auf die Klimmzüge, die er trotz seiner Verletzung immer noch sehr gut macht. Und darauf, dass er immer noch in Topform ist.