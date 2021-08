Jamie Spears: Britney ist „psychisch instabil“

Der Streit um Britney Spears‘ Vormundschaft geht in eine neu Runde. Wie das US-Klatschportal „TMZ“ herausgefunden hat, hat Vater Jamie Spears neue Unterlagen bei Gericht eingereicht, in denen er angibt, seine Tochter leide noch immer an massiven Problemen, sei weiterhin „psychisch instabil“ und könne nicht eigenständig über ihre Vormundschaft entscheiden.