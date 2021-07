Britney Spears darf wieder selbst Auto fahren

„Sie blickt hoffnungsvoll in die Zukunft“

„Sie hat das Gefühl, dass ihr eine große Last von den Schultern genommen wurde und dass sie die Freiheit hat, ihre Meinung zu sagen. Sie ist erleichtert und blickt das erste Mal seit Jahren hoffnungsvoll in die Zukunft.“ Ein weiterer Insider hatte kürzlich verraten, dass Britney „ekstatisch und mehr als dankbar für all die Hilfe“ sei, die sie im Moment erhalte. „Sie mag die Entwicklungen vor Gericht bis jetzt. Sie ist sehr zuversichtlich, dass ihr neuer Anwalt in der Lage sein wird, die Vormundschaft zu beenden“, so der Nahestehende gegenüber „People“.