Sie wollte Scheidung, er stach zu: Lebenslang!

Vor Richterin Claudia Zöllner und den Geschworenen gibt der 52-Jährige den unverstandenen Ehemann. Alles hätte er unternommen, um Manal – seine Ehefrau – glücklich zu machen. Sie hätte gesagt, es ist „Zeit für Europa“, also machte er sich auf die Flucht. Überschrieb ihr das Haus in Syrien. Er wollte es später zurück, damit sie es nicht verkaufen könne. Sie sagte nein. Ließ, als er den Aufenthaltstitel bekam, 2014 Frau und Sohn nachkommen. Von da an, sagt er, „hat sich vieles geändert in der Ehe. Sie hat versucht, alles zu kontrollieren, vor allem das Geld, sie wollte ein eigenes Konto.“ Eine Selbstverständlichkeit bei uns, „für sie das Paradies. Ich weiß nicht, wer ihr das eingeredet hat.“ Ihren Namen spricht er nicht aus.