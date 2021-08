NGO-Schiff mit 257 Migranten darf nach Sizilien

Die Crew des NGO-Schiffes Sea-Watch 3, das in den vergangenen Tagen bei fünf Rettungseinsätzen 257 Flüchtlinge in Sicherheit gebracht hat, hat am Freitag Trapani an der Westküste von Sizilien als Landehafen zugewiesen bekommen. Dies twitterte die Betreiberin des Schiffes, die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch.