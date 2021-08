Was übernimmt ein Smart Home für seinen Bewohner?

Was ist Automation?

Die Haushaltsgeräte in einem Smart Home können durch integrierte Sensoren selbständig agieren. So ein Sensor ist beispielsweise im klassischen Bewegungsmelder enthalten oder in Lampen, die leuchten, sobald es dunkel wird. Bei einem smarten Haushaltsgerät ist die Technik ausgefeilter als beim gängigen Bewegungsmelder. Der Sensor nimmt einen Umweltreiz wahr. Das kann eine Temperaturveränderung, eine Bewegung, Veränderung der Lichtverhältnisse oder etwas ähnliches sein. Diese Information geht an ein zentrales Bedienelement. Die Hersteller nennen dieses Element Gateway, Basisstation, Zentrale, Bridge oder auch Hub. Hier wird auf die Meldung des Sensors hin eine Handlung ausgelöst. Das kann zum Beispiel sein, dass sich die Rollläden schließen, weil es dunkel ist. Oder sich die Dachfenster schließen, weil es regnet. Der Vorteil einer Zentrale ist, dass auch mehrere Schritte gleichzeitig ausgelöst werden können. Wie selbständig ein System agiert, lässt sich individuell einstellen und ändern. So kann beispielsweise ein Alltags- und Ferienmodus festgelegt werden. All diese Routinen befreien den Bewohner von lästigen Haushaltspflichten und Mental Load. Ein perfekt auf die Bewohner abgestimmtes System schenkt freie Zeit für andere Dinge.