„Man ist nie zu alt für den Umstieg aufs Rad!“

Am Fahrrad kommen Gerhard Rüsch und Günther Janezic zu dem Termin mit der „Krone“. „Wir sind leidenschaftliche Radler, weil man am Bike am flottesten vorankommt und auch was mitkriegt von der Stadt“, sagen die Pensionisten, die die Verkehrsplanung der Stadt einst maßgeblich mitgestaltet haben.