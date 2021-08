LIVE: 8,51! Pilz schafft gute Basis fürs Bouldern

Auf Jessica Pilz wartet bei den Olympischen Spielen in Tokio keine leichte Kletterpartie. Die Ringbandverletzung am Finger ist zwar ausgeheilt, es hatte heuer aber keinen internationalen Vergleich im Lead und in sechs Wochen Reha kaum richtiges Training gegeben. „Jetzt geht wieder alles, ich kann voll angreifen und hoffe, eine gute Leistung abzurufen“, erklärte die 24-Jährige. Ohne Druck werde sie versuchen, ihr Ziel mit dem Finale der Top 8 in der Kombination zu erreichen. Sie legt aber jetzt los und sie können mit dem krone.at-Liveticker hautnah dabei sein.