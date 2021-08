Lohnsburg: 7 Hunde auf „Horror-Hof“ beschlagnahmt

Ein Fall von krankhaftem „Animal Hoarding“ (zwanghafte Tieranhäufung) dürfte bei einem amtsbekannten Paar in Lohnsburg in Oberösterreich vorliegen, bei dem am Montagabend die Veterinärbehörde des Bezirks Ried sieben Hunde beschlagnahmte. Die Tiere waren verdreckt und stark verwahrlost. Ein Teil von ihnen dürfte auch krank sein.