So hilft uns Musik durch die Corona-Krise

Wichtiger Wegbegleiter in der Krise

Dass Musik tatsächlich Glücksgefühle auslösen kann, ist wissenschaftlich längst bekannt - so wird sie etwa schon in Therapien eingesetzt, um den Herzschlag zu verlangsamen. Während die unterschiedlichsten Klänge für viele Menschen ohnehin schon zum wichtigen Wegbegleiter geworden sind, gewann Musik in der Corona-Krise aber zunehmend an Bedeutung: „Viele der Befragten haben Musik alleine gehört und - anders als zuvor - nichts nebenbei gemacht“, so Wald-Furhmann.