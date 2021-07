Impfung in Apotheken „hat sich endgültig erledigt“

„Das Thema Impfen in Apotheken hat sich nun endgültig erledigt“, meinte Johannes Steinhart, Ärztekammer-Vizepräsident, am Samstag in einer Aussendung. Stein des Anstoßes war eine Aussage von Apothekerkammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayer, die gegenüber dem „Standard“ pro Impfung ein Fläschchen „Salzlösungs-Drops“ empfahl, um Nebenwirkungen und etwaige Langzeitfolgen zu verhindern.