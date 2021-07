Aktionen sollen vor allem junge Impfmuffel locken

Beim Krisenstab sucht man nach Erklärungen für die Skepsis: „Das Land Oberösterreich ist bemüht, den Zugang zum Impfangebot so niederschwellig, unkompliziert und breit wie möglich zu gestalten, um die Quote zu erhöhen.“ Mit unterschiedlichem Erfolg: Im Bezirk Urfahr-Umgebung haben bereits 60,8% der Über-12-Jährigen eine Vollimmunisierung, in Linz-Land sind es immerhin auch 55,8%. Regionales Schlusslicht ist die Stadt Wels mit 46,6% - unter 50% sind noch die Bezirke Braunau und Vöcklabruck.