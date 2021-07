Position der TCM in der modernen Medizin

China setzt die Kombination von TCM (Heilkräuterrezepturen, Akupunktur, Tuina, Ernährungskonzepte) und westlicher Medizin beispielsweise in der aktuellen Corona-Pandemie um. Mehr als 90% der bestätigten Covid-19-Erkrankten wurden mit TCM behandelt. Chinesischen Studien zufolge kommt es durch eine Kombination der beiden medizinischen Systeme zu einem abgeschwächten Verlauf. Daher wird diese Vorgehensweise in China auch empfohlen. Durch den frühen Einsatz von TCM ließ sich oft ein Fortschreiten der Krankheit verhindern. Auch in Österreich wurden bereits rund 200 Covid-Patienten mit spezifischen standardisierten TCM-Rezepturen behandelt. Dabei zeigten sich durchaus positive Effekte.