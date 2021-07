Boesch: Schweizer Edelboote mit Kärntner Wurzeln

Am Freitag E-Boote von Boesch in Westbucht vertreten

Dass es sich bei Boesch nicht nur um klassische, sondern auch um innovative Holzboote handelt, weiß Paul Schmalzl nur zu gut: „1998 fertigte Boesch das allererste elektrisch ausgeführte Boot im Mahagonistil. 2006 haben wir in Velden den ersten Lithium-Ionen-Akku in ein Boesch-Boot eingebaut. Mein Vater war immer schon ein Pionier!“ Selbstverständlich sind am Freitag auch zahlreiche E-Boote von Boesch in der Westbucht vertreten.