Firma geht vom Tod der 5 vermissten Arbeiter aus

Es handle sich um vier Mitarbeiter seines Unternehmens und einen Mitarbeiter einer externen Firma, sagte Hyldmar am Mittwoch. Die Polizei kündigte an, am Donnerstag mit Untersuchungen am Unglücksort beginnen zu wollen. Die Stadt hielt ihre Bürger unterdessen wegen niedergegangener Rußpartikel weiterhin zur Vorsicht an. Den Angaben zufolge waren nach der Detonation und der anschließenden Rauchwolke „cent- bis eurogroße Partikel“ mit einer öligen Konsistenz registriert worden.