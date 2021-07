Explosion in Chemiepark fordert erstes Todesopfer

2019 hatten die beiden Chemiekonzerne Bayer und Lanxess ihre Anteile an Currenta an eine Infrastruktur-Investmentgesellschaft der australische Bank Macquarie verkauft. Das Unternehmen ist Betreiber des sogenannten Chemparks mit Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Der Chempark ist nach eigenen Angaben einer der größten Chemieparks Europas. An den drei Standorten sind über 70 Firmen angesiedelt.