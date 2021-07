Europas Infektions-Hotspots hoffen auf Trendumkehr

Auf Mallorca feiert Virus weiterhin Party

Spanien befindet aktuell in der fünften Corona-Infektionswelle. Die Zahl an Neuinfektionen hat sich in den letzten Tagen auf hohem Niveau stabilisiert. Seit 23. Juli wurde im Land, in dem bisher 4,33 Millionen Corona-Infektionen erfasst wurden, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 548 Fällen je Million Einwohner registriert. Spanien gilt in Deutschland als Hochinzidenzgebiet, auch Österreich hat PCR-Tests für Reiserückkehrer aus Spanien an den Flughäfen angekündigt. 55,5 Prozent der Spanier sind aktuell zweifach geimpft - laut spanischem Gesundheitsministerium waren am Dienstag jedoch bereits 16,2 Prozent aller Intensivbetten des Landes mit Corona-Patienten belegt. Besonders hohe Fallzahlen fanden sich auf der Party-Insel Mallorca. Angesichts der dortigen Corona-Lage könnten Partys unter freiem Himmel künftig verboten, Strände und Parks in den Nachtstunden geschlossen werden, hieß es seitens der spanischen Regierung.