Rassismus-Skandal um deutschen Radsport-Trainer

Beim Einzelzeitfahren bei den Olympischen Spielen leistete sich der deutsche Radsport-Trainer Patrick Moster einen Eklat. Als sein Schützling Nikias Arndt an ihm vorbeifuhr, feuerte er ihn mit den Worten „Hol die Kameltreiber! Hol die Kameltreiber“ an. Die ganze Szene war live in der ARD zu sehen und zu hören.