„Tierische Einsätze“ für Notarzthubschrauber

Zwei tierische Einsätze gab es am Samstag für Notarzthubschrauber-Teams im oberösterreichischen Salzkammergut: In Ebensee wurde eine deutsche Urlauberfamilie von einer Kuh attackiert, Mutter und Sohn wurden verletzt. In Ebensee wurde eine zwölfjährige Deutsche von einer Schlange gebissen. Sie wurde ins KUK nach Linz geflogen.