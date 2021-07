Erste „Watschn“ für Anif - 1:4 in Seekirchen

Sein Pflichtspieldebüt hätte sich Neo-Anif-Trainer Bernhard Kletzl mit Sicherheit anders vorgestellt. Der von Bürmoos gekommene 37-Jährige verlor mit seiner Truppe beim Regionalliga-Auftakt in Seekirchen mit 4:1. Knackpunkt der Partie war eine umstrittene rote Karte für Anifs Martin Hartl. „Der Verteidiger hat eine hundertprozentige Torchance mit einem Handspiel verhindert. Für mich gibt es daher keine Diskussion“, meinte Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo.



Kletzl war wenig überraschend anderer Meinung. „Der Ball wäre in Richtung der Eckfahne geflogen, eine gelbe Karte hätte vollkommen ausgereicht“, betonte er zornig. Die Wallerseer hatten anschließend leichtes Spiel, nutzten ihre Chancen eiskalt und gewannen auch in der Höhe verdient. „Es lief von vorne bis hinten alles gegen uns“, zeigte sich Kletzl nach der ersten „Watschn“ enttäuscht. Indes feierte Lapkalo ein geglücktes Cheftrainer-Debüt: „Ein perfekter Auftakt in die neue Saison!“